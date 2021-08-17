Denizli'de bir girişimci, küçükken annesinin kendilerine uyguladığı terapi yönteminden hareketle ihracata yönelik olarak çekirdekli çavdarlı yastık geliştirdi.

İnşaat mühendisi Halil Derici, 1995'te müteahhitliği bırakıp, Denizli'de kurduğu aile firmasında havlu bornoz üretimine başladı. Şimdi çavdarlı ve kiraz çekirdekli yastığın yanı sıra kanola tohumlu, üzüm çekirdekli, keten tohumlu gibi çeşitli yastıklar üretiyor.

TERAPİ YASTIK ÜRETİMİ ALTERNATİF ÜRÜN ARAYIŞINDAN ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra sektördeki rekabetten dolayı alternatif ürün arayışına giren iş insanı, 2001 yılından bu yanı çok maksatlı terapi yastık üretimi yapıyor.

Denizli'nin çekirdekli ve çavdarlı terapi yastıkları Avrupa'ya gidiyor VİDEO



ÇEKİRDEKLER MEYVE SUYU FABRİKALARINDAN

Meyve suyu fabrikalarından aldığı çekirdekleri yıkayıp ilaçladıktan sonra müşterilerin isteği doğrultusunda belli ebatlardaki bez torbalara ambalajlayan Derici, çavdar ve çeşitli meyve çekirdekli terapi yastıklarını kendi tasarladığı mikrodalgalı makinelerle sterilizasyondan geçiriyor.

ANNESİNİN AĞRI GEÇİRME YÖNTEMİNİ İŞİNE ADAPTE ETTİ

Derici, iş fikrini geliştirirken çocukluğunda annesinin tuğlayı, kiremidi ısıtıp kumaşa sararak ağrıyan yerlerine koymasından yola çıktığını anlatıyor.

“SICAK SU TORBASI GİBİ KULLANILABİLECEK BİR ÜRÜN ARAYIŞINA GİRDİK”

Derici, ürün geliştirme sürecini şöyle anlattı: “Yıllar sonra bunu bir alternatif olarak nasıl geliştirebiliriz mantığıyla ısı tutma katsayısı yüksek olan ürünlerle yastık yapıp, bugün yoğun olarak kullanılmakta olan sıcak su torbası gibi kullanılabilecek bir ürün arayışına girdik. Bu arayış bizi şimdi içinde bulunduğumuz ve üretmekte olduğumuz ürünlerin dizaynına ve üretilmesine itti.

ALMANYA’DAN İLGİ BÜYÜK

Şansımız yaver gitti, alıcısı da özellikle Almanya'da beklediğimizden çok fazla oldu. Dolayısıyla havlu bornoz işini bırakarak çekirdekli ve çavdarlı yastık işini yapmaya karar verdik. Yaklaşık 20 yıldan beri başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerine ihracat yapmaktayız."

Terapi yastıklarını genellikle yaşlılar, bebekler ve kadınların kullandığını hatırlatan Derici, hiçbir reklam yapmamalarına rağmen Avrupa'da ciddi bir alıcı kitlesi oluştuğuna işaret etti.

“HER YIL 1 MİLYON TERAPİ YASTIĞI İHRAÇ EDİLİYOR”

Ürünlerin zincir marketlerde tüketiciye sunulduğunu anlatan Derici, "Her yıl ürettiğimiz ortalama 1 milyon terapi yastığının tamamına yakınını ihraç ediyoruz. İyi ki bu sektöre girdik, çok memnunuz. Türkiye'de pek tanınmayan bir ürün ama yurt dışında ciddi bir alıcı kitlesi var. Şansımız yaver gitti, alıcısı da özellikle Almanya'da beklediğimizden çok fazla oldu." ifadelerine yer verdi.