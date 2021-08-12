Depozito iade sistemi geliyor

Depozito iade sistemi ile birlikte atıkların geri dönüşüme kazandırılması halinde ekonomiye yılda 1 milyar 400 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

Çevreyi tehdit eden plastik atık sorununa çare olarak gündeme gelen depozito iade sistemi ile geri dönüşüm yoluyla çevreye ve iade ücreti ile de tüketiciye katkı amaçlanıyor.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Türkiye’de yıllık 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılıyor ve bunun 9 milyarı pet ambalajlardan oluşuyor. Depozito İade Sistemi ile söz konusu atıkların geri dönüşüme kazandırılması halinde ekonomiye yılda 1 milyar 400 milyon lira katkı sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ (DİS), 2022 YILINDA DEVREYE GİRECEK

PAGEV'den yapılan açıklamaya göre, plastik, cam, metal-alüminyum ve karton atıkların çöpe değil, geri dönüşüme gitmesini sağlayacak Depozito İade Sistemi (DİS), 2022 yılında devreye girecek. Çevresel sorunları azaltması beklenen DİS’in, geri dönüşüm sektöründeki yatırımları hızlandırması bekleniyor.

TÜRKİYE’DE KULLANILAN 20 MİLYAR İÇECEK AMBALAJININ 9 MİLYARI PET ŞİŞEDEN OLUŞUYOR

Türkiye’de yıllık 20 milyar adet içecek ambalajının kullanıldığını ve bunun 9 milyarının pet ambalajlardan oluştuğunu anlatan Eroğlu, DİS ile söz konusu atıkların geri dönüşüme kazandırılması halinde ekonomiye yılda 1 milyar 400 milyon lira katkı sağlanabileceğini bildirdi.

DEPOZİTO SİSTEMİ, 3 SONUÇLA DA KAZANDIRACAK

Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Depozite sisteminin 3 sonucu olur. Birincisi ürünü satın alırsınız, kullandıktan sonra atığını iade edip depozito bedelinizi geri alırsınız. İkincisi ürünü alırsınız, kullandıktan sonra iade etmezsiniz ve depozito bedeli sisteme yani devlete kalır. Devlet o parayı, geri dönüşüm sisteminin büyümesi ve çevrenin korunması için kullanır. Üçüncü şıkta ise ürünü alırsınız ve kullandıktan sonra iade etmesiniz ama depozito bedeli için atık toplayan birilerine verirsiniz. O kişi de depozito bedelini almak için atığı toplama merkezine götürür ve depozito iade parasını kendisi alır. Her üç şıkta da ambalajların etrafa atılması engellenerek çevrenin korunması sağlanırken hem tüketicinin hem geri dönüşüm sektörünün kazandığı sistem çalışmış olur.”