Deprem bölgesindeki esnaf için 400 milyon liralık yeni finansman desteği Ticaret Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlar için 400 milyon liralık yeni finansman desteği müjdesi verildi.

AA

Depremin ardından mağdur olan esnaf ve sanatkarın tekrar ayağa kalkması ve bölge ekonomisi ile istihdamının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'daki esnaf ve sanatkarlar için daha önce sağlanan 100'er milyon dolarlık desteğe ilave 300 milyon lira daha eklenerek toplamda 400 milyon liralık yeni finansman desteği sağlanacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkara verilecek desteğin yüzde 26 finansman maliyetiyle 6 ayda bir geri ödemeli ve toplam 5 yıl vadeli ve uygun şartlı olduğunu bildirdi.

"Deprem 110 milyar dolara yakın bütçe yüküne neden oldu"

11 ili etkileyen depremin 110 milyar dolara yakın bir bütçe yüküne neden olduğunu, hükümetin depremden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için canla başla çalıştığını dile getiren Bolat, tarihin en büyük enkaz kaldırma ve yeniden imar operasyonunu gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet kurulur kurulmaz ilk görev olarak deprem bölgelerinin yeniden inşasına ve imarına öncelik vererek bizleri talimatlandırması ve enflasyonla mücadele hükümetimizin en önemli iki öncelikli hedefidir. Bu noktada aradan geçen bir yıla baktığımızda şehirlerimizin yaralarını hızla sarmaya başladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bölgeden giden vatandaşlarımızın büyük bölümü geri dönmüş durumda. Yıkımlar ortadan kaldırıldığı için şehirlerimizin görüntüsü ve moral durumu daha iyi noktaya gelmiş ve çok hızlı bir şekilde rezerv alanlarda barınmak için konut faaliyetleri hızla yapılmakta.

650 bin konut yenileniyor

650 bin civarında ağır ve orta hasarlı konutların yenilenmesi faaliyetleri hızla devam etmektedir. Bugüne kadar 200 binin üzerinde ihalesi yapılmış ve inşaatı hızla ilerleyen konut var.

"İşletmelere 2,2 milyar liralık finansman destekleri sağlandı"

Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren bütün kolaylıklar ve yapılabilecek hizmetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Bolat, şu bilgileri aktardı:

Halkbank kanalıyla bölgedeki işletmelere yönelik şu ana kadar yüzde 50 faiz indirimli sübvansiyonlu olarak 2,2 milyar liralık finansman destekleri sağlandı. Yine Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nce (TESKOMB) şu ana kadar Kahramanmaraş'a 1,2 milyar liralık yüzde 50 indirimli, yüzde 100 faiz indirimli kredi destekleri sağlandı.

Deprem illerine yeni müjdeler

Önceki ziyaretinde çeşitli müjdeler verdiğini bildiren Bolat, şöyle devam etti:

Bundan önceki ziyaretimde depremden en çok etkilenen iller için 100'er milyon liralık kredi ve finansman desteği müjdesi vermiştik. Bunlar çok uygun şartlarda verilen destekler, piyasa şartlarının çok çok altında. 4 gün önce Malatya'da deprem bölgesini ziyaret etmiştik. Orada da bölge esnafı için 100 milyon liralık bir finansman müjdesini TESKOMB kanalıyla açıklamıştık. Bugün Kahramanmaraş'ta da bir müjde vermek istiyoruz. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman vilayetlerimizdeki esnaf ve sanatkarlarımız için TESKOMB kefaletiyle bu 3 vilayete 100'er milyon lira yani toplam 300 milyon lira daha finansman desteği sağlayacağız. Malatya'yı da ilave ettiğimizde 400 milyon liralık bir destek oluyor.

"Destek 6 ayda bir geri ödemeli, toplam 5 yıl vadeli olacak"

Bugün yarın inşallah bu 4 vilayete gönderilmiş olacak. Yüzde 26 finansman maliyetiyle 6 ayda bir geri ödemeli, toplam 5 yıl vadeli bu uygun şartlı finansman desteğinin esnaf ve sanatkarlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Bölge ekonomisine katkı yapacaktır, can suyu etkisi meydana getirecektir.

İhracata yönelik destekler

Bolat, Eximbank kanalıyla deprem bölgesinde ihracatçılara yönelik ihracat kredisi ve ihracat sigorta desteği çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İhracat destekleri anlamında Ticaret Bakanlığı bünyesinde deprem bölgesindeki ihracatçıların fuar, alım heyetleri, tasarım ve marka gibi birçok destekten faydalanmasının mümkün olduğuna ve kendilerine öncelik tanındığına vurgu yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)