Deprem bölgesindeki genç girişimcilere 75 milyon liralık ek bütçe Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi çerçevesinde, üretimin yeniden canlandırılması amacıyla deprem bölgesindeki eğitimli gençlere hibe desteği sağlanacak.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen 11 ildeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini artırmak amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri gibi alanlarda eğitim gören genç girişimcileri kırsala çekmeyi amaçlayan "Uzman Eller Projesi" kapsamında bir destek tasarlandı.

Proje kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için 75 milyon liralık ek bütçe verildi.

Destekten tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olan genç girişimciler yararlanacak.

250 bin liraya kadar, yüzde 100 hibe desteği

Başvuruları onaylanan girişimcilerin kırsal alan/kırsal mahallede uygulayacakları bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, coğrafi işaretli ve geleneksel ürün üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerine, 250 bin liraya kadar, yüzde 100 hibe desteği verilecek.

Deprem bölgesine 300 proje için 75 milyon lira daha ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı

Bakanlıkça, deprem felaketinden etkilenen illerde kırsalın tekrar ayağa kaldırılması amacıyla, afet bölgesi ilan edilen illerde 350 projeye 87,5 milyon lira hibe desteğine ek olarak, 300 proje için 75 milyon lira daha ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı. Böylece deprem bölgesi özelinde bu yıl için Uzman Eller Projesi kapsamında onaylanan proje sayısı 650'ye, hibe miktarı da 162,5 milyon liraya ulaştı. Ülke genelinde ise onaylanan proje sayısı 2 bin 50'ye, hibe miktarı ise 625 milyon liraya çıktı.

Listede 300 girişimci yer alıyor

Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 300 girişimcinin yer aldığı listeler, bugünden itibaren başvuru sahiplerinin bağlı oldukları tarım ve orman il müdürlüklerinin ilan panosunda askıya çıkarıldı. Ayrıca bu isimler sistem üzerinden ve il müdürlüklerinin internet sitelerinden de duyurulacak.

18 Temmuz'a kadar askıda kalacak olan listelerle ilgili sözleşmeler 19-25 Temmuz tarihlerinde imzalanacak.

Desteğin takip edileceği noktalar

Uzman Eller projeleriyle ilgili gelişmeler, Bakanlığın ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesapları ve Uzman Eller Bilgi Sistemi'nden de takip edilebilecek.

"Toplam 625 milyon lira hibe desteğiyle üretimimize güç katıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında, depremden etkilenen illerde 300 projeye daha hibe desteği sağlanacağını ifade etti.

Söz konusu illerde kırsalı yeniden ayağa kaldırmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, şu bilgiyi verdi: