Deprem bölgesine ödenen kısa çalışma ödeneği 1 milyar lira oldu Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kısa çalışma ödeneği kapsamında bölgede yaklaşık 110 bin vatandaşa toplam 1 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çamlışmalara değinen bir paylaşım yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kısa çalışma ödeneği kapsamında, bölgede yaklaşık 110 bin vatandaşa toplam 1 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6 Şubat'taki depremler sonrasında yaraların devlet-millet el ele sarılmaya çalışıldığı, her zamankinden daha güçlü ayağa kalkılacağı vurgulandı.

"Depremzedeler için çalışmalar devam ediyor"

Paylaşımda, bakanlığın yaptığı çalışmların sürdürüldüğüne dair şu ifadeye yer verildi:

Bakanlığımız olarak 6 Şubat depremlerinin ardından, deprem bölgesinde vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Tüm birimlerimizle, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, deprem yaşanan illerimizi kalkındırmak için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz.

"81 bin kişiye nakdi ücret desteği"

Açıklamada, gerekli prim şartlarını taşımadığı için işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan vatandaşlara yönelik başlatılan nakdi ücret desteği uygulamasıyla 81 bin kişiye yaklaşık 695 milyon lira ödemede bulunulduğu kaydedildi.

"TYP kapsamında 7 milyar lira ödenek"

Açıklamada,deprem bölgesinde bazı esnekliklerin sağlandığı Toplum Yararına Programlardan (TYP) 57 bin 57 kişinin yararlandığı ve 7 milyar lira ödenek tahsis edildiği bildirildi.

"Kamu görevlilerine aylık 3 bin 31 lira ödeme yapıldı"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Kararı ile deprem bölgesindeki kamu görevlilerine 6 ay süreyle 2 bin 59 lira tazminat ve 972 lira fazla çalışma ücreti olmak üzere aylık 3 bin 31 lira ödeme yapıldığı anımsatıldı.

Mücbir sebep hali uzatıldı

Açıklamada, deprem bölgesi için mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılmasıyla iş verenlerin, sigortalıların ve vatandaşların çeşitli yükümlülüklerinin süresi içinde yerine getirilmiş sayıldığı, bazı yükümlülüklerinin ertelendiği ve yapılandırma başvurularının düzenlendiği de ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)