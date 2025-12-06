Deprem şehirlerindeki seyahat acentelerinin aidat borçları silinecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na, geçici madde eklendi.

6 Şubat 2023'te gerçekleşen iki yıkıcı depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da faaliyet gösteren seyahat acentelerinden 2025 yıllık aidatları alınmayacak.

ÖNCEKİ DÖNEM BORÇLAR SİLİNECEK

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da faaliyet gösteren seyahat acentelerinin önceki dönemlere ait aidat borçları da herhangi bir işleme gerek kalmaksızın silinmiş sayılacak.