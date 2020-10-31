Deprem sonrası ağır hasarlı binalara girilmemeli

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan İzmir’de 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen depremi değerlendirerek uyarılarda bulundu.

Depremin Seferihisar’dan geçen Tuzla Fayının deniz içinden geçen bölümünün güney batı ucunda meydana geldiğini kaydeden Jeoloji Mühendisleri Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir Temsilcisi Aysun Aykan, bölgede devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle ağır hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulundu.

Aykan İzmir’in farklı bölgelerinde yıkılan binaların varlığına da dikkat çekerek açıklamasında Fay Yasası’nın bir an önce çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

DEPREM, BATI ANADOLU’DAN İSTANBUL’A KADAR HİSSEDİLDİ

Aykan, açıklamasında depremin başta İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Manisa, Uşak, Çanakkale, İstanbul olmak üzere Batı Anadolu’dan İstanbul’a kadar olan geniş bir coğrafyada hissedildiğini dile getirdi.

“5.5-6 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI OLABİLİR”

Aykan açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu depremin ardından 5.5-6 büyüklüğünde artçı depremler olacaktır. Bu yüzden bu bölgede mühendislik hizmeti almamış ve özellikle kırsal kesimlerde taşıyıcı sistem içermeyen binaların güçlendirilmesi ya da gerekiyorsa kaldırılması önem taşımaktadır.

BİNAYLA BİRLİKTE KÖTÜ ZEMİN DE İNSAN ÖLDÜRÜR

Ülkemizdeki depremler ve son meydana gelen bu deprem göstermektedir ki; en çok can ve ekonomik kayıplar, doğrudan fay zonları veya fay hatları üzerinde kurulan yerleşim birimlerinde ve mühendislik hizmeti almamış binalarda meydana gelmektedir. Binaların deprem yönetmeliklerine, imar yönetmeliklerine uygun olarak projelendirilip inşa edilmesi, yapı denetimlerinin yapılması gerekiyor. Deprem öldürmez bina öldürür doğru ama eksik; şöyle ki; kötü bir zemin de insan öldürür.

ZEMİNLE YAPI UYUMLU YAPILMALI

Çünkü bazı zeminler, dere yataklarının olduğu zeminler ve alüvyon gibi zeminlerde deprem etkisi daha fazla olur bu yüzden buradaki binalar yıkılabilir. Bu bakımdan düzeltmek gerekiyor, zeminle yapıyı uyumlu yapmak gerekiyor. Zeminin Jeolojik durumuna göre yapı yapılması gerekiyor. Yapı stoku önemli, fakat zemin faktörünü de atlamamak gerekiyor. Bu yüzden bütün yapıların mühendislik hizmeti alması çok önemlidir. Gerekiyorsa binaların güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor."

“FAY YASASI ACİLEN ÇIKARILMALI”

Aykan, bu depreminden yola çıkarak daha önce de gündeme gelen Fay Yasası'nı hatırlatarak "Aktif fay hatları / zonları üzerinde yapılaşma olmaması gerekiyor. Afet riskini en aza indirmek ve fay hattı geçen kentlerde, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için; 'Fay Yasası'nı yapmak çok önemli. Şu an Hükümetimiz Fay Yasası ile ilgili çalışmalar başlattı. Umarım en kısa zamanda fay yasası yürürlüğe girer. Bu fay yasası, deprem, heyelan, sel, çığ düşmesi gibi doğa olaylarının afete dönüşmesini engelleyecek düzenlemeler içererek toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmalıdır.”