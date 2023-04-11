Depremlerden etkilenen Afşin-Elbistan B Termik Santrali üretime geçecek Kahramanmaraş merkezli deprem Afşin-Elbistan B Termik Santrali'ni etkilemişti. Şimdi santral yeniden üretime geçmeye hazırlanıyor.

AA

Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde üretime ara verilmişti.

Santralde yeniden üretime geçilmesi için bakım onarım çalışmaları yürütülüyor.

Santral 20 yıldan bu yana elektrik üretiyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi sınırlarında bulunan ve yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten Afşin-Elbistan B Termik Santrali, her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşuyor.

Santral ikinci depremden daha fazla etkilendi

Özellikle ikinci depremden etkilenen santralin hasar gören bölümlerinin onarılması için teknik ekipler, yoğun çalışma gerçekleştiriyor.

Kontrollü olarak devre dışı bırakıldı

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, santralin ilk depremde bütün üniteleriyle devredeyken, koruma sistemleri sayesinde kontrollü olarak devre dışı kaldığını söyledi.

Devreye alma çalışmaları esnasında gerçekleşen ikinci depremde hasar aldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki ilk depremin santrale ciddi bir hasar vermediğini aktaran Alagöz, devreye alma çalışmaları esnasında merkez üssü Elbistan olan ikinci depremin yaşandığını ve ikinci depremle santrale ait birçok ekipmanın sarsıntıya maruz kalarak hasar gördüğünü belirterek şu bilgileri verdi:

Bu hasarlanmalar, çoğunlukla, santralin kömür besleme sistemleri, buhar, gaz-hava hatları, sıcak gaz kanalları, kül ve kömür filtreleri ile trafoları, pompa ve vana gibi ekipmanlarda meydana gelmiştir. Tesislerimize ait diğer yapılarda ise önemli bir hasar görülmemiştir. Yaşanan aşırı soğuklar nedeni ile de devre harici olan ünitelerde kullanılan su ve yangın hatları ile eşanjörler (ısı değiştirici) gibi ekipman ve sistemlerde de donma vakaları yaşanmıştır.

Çalışmalar devam ediyor

Santralin tüm çalışanlarının bu depremden etkilendiğini vurgulayan Alagöz, şunları kaydetti: