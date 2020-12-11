Deri sektörü 2021'de ihracatını yüzde 30 büyütmeyi hedefliyor

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği, sektörlerinin koronavirüs salgınından turizm kadar etkilendiklerini vurgulayarak düzenlenen fuarlarla açıklarını kapatmaya çalışıyor.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) bu yıl Antalya Belek'te 5'incisini düzenlediği “Leather&Fur' fuarı başladı. İhracat ve üretim odaklı çalışan deri ve dış giyim sektörü, pandemi önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ön planda tutarak, 14 ülkeden yaklaşık 1.000 yabancı iş insanını Antalya'da ağırladı. Geçen yılı 243 milyon dolar ihracatla kapatan deri ve dış giyim sektörü, bu fuarla daha fazla alternatif pazara açılma hedefinde.

2021 HEDEFİ İHRACATTA YÜZDE 30 BÜYÜME

TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, 1 milyar dolar ekonomik hacme sahip olan sektörün bu fuarla moral ve motivasyon kazandığını söyledi. Gözmen, "2020'nin ilk çeyreği sektörümüz açısından başarılı geçti, ancak pandemi ile birlikte hemen her sektör gibi ikinci ve üçüncü çeyrekte ciddi kayıplar yaşadık. 5'incisini düzenlediğimiz fuarımız, üreticilerimiz açısından 2021 ve sonrası için kritik öneme sahip.

2020 KAYIP BİR YIL OLDU

2020 dünya için kayıp bir yıl oldu. İhracatta 2019'a göre yüzde 30 büyüme hedefi koyduk. 2021'deki hedefimiz 350-400 milyon dolar. Fuarımız bu hedefin yüzde 80'ini gerçekleştirecek potansiyele sahip. Bu yılın yaralarını sarmamız ve geleceğe odaklanmamız, bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

"DÜNYANIN BÜYÜKLERİ ANTALYA'YI TERCİH ETTİ"

Dünyanın en büyük deri ithalatçısı konumundaki bir firmanın alım için Leather&Fur'u tercih ettiğini ifade eden Gözmen, şöyle konuştu:

"Sadece Rusya'da 119 zincir mağazası bulunan bu şirket, deride Türkiye'yi tercih ediyor. İtalya'dan, Kazakistan'dan, Moldova'dan, Ukrayna'dan, Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan, Rusya'dan, Sırbistan'dan, Belarus'tan, Lübnan'dan, Yunanistan'dan, Türkmenistan'dan, Tacikistan'dan ve Dağıstan'dan gelen misafirlerimizi salgın önlemlerimizi en üst seviyede tutarak ağırlıyoruz.

HEDEFİMİZ AVRUPA VE ABD PAZARINI ARTIRMAK

Kritik hedeflerimizden biri Avrupa ve ABD'deki pazar payımızı artırmak. ABD dünyanın en büyük deri ithalatçısı. Rusya'da ise gidilecek çok yolumuz var. Bu ülkenin yıllık 306 milyon dolar deri ve kürk ithalatı var.

2021'DEKİ İHRACAT HEDEFİMİZ 350-400 MİLYON DOLAR

Bizim ihracatımız ise 21 milyon dolar seviyelerinde. Önümüzdeki yıl ihracatta yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. 2019 yılında 243 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2020'yi pas geçersek, 2021'deki hedefimiz 350-400 milyon dolar."