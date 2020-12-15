Destekler esnafı rahatlatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin ardından konuşan esnaf temsilcileri, esnafın salgın kayıplarını azaltacağını söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket iş dünyası temsilcilerini memnun etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketinin, tedarik ve tüketim zincirindeki önemli 4 halkayı güçlendireceğini söyledi.

İTO: KARAR DİĞER İŞLETMELERİ İÇİNE ALARAK GENİŞLETİLMELİ

İş dünyası olarak açıklanan tedbirleri olumlu bulduklarını ve piyasanın temel direği olan esnafın salgın kayıplarını geri kazanmasına imkan vereceğine inandıklarını vurgulayan Avdagiç, "Hükümetin aldığı bu olumlu kararı, diğer işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletmesini bekliyoruz." dedi.

Avdagiç, alınan kararların, salgının etkileri azalana kadar istihdam kapılarını açık tutacağını ve küçük işletmelerin hareket kabiliyetini artıracağını kaydederek "Bu destekler perakendeye zincirleme etki yapacaktır. Söz gelimi kira desteğiyle sadece mahallemizdeki taksici, lokantacı, pastaneci ve kuaförün kapıları açık kalmayacak, milyonların hayatına ve dolaylı olarak ekonomiye dokunulmuş olacak. Diğer yandan birçok sektörde KDV indirimleri ve gayrimenkul kiralarında stopaj avantajının sürelerinin uzatılması, işletmelerin önünü görmesini sağlayacak, enflasyonla mücadele ve TL'nin cazibesini destekleyecektir. Turizm tesisleri için kamu payı yükümlülük ertelemesinin süre uzatımı da sektörü 2021 yılına daha iyi motive edecektir." değerlendirmesini yaptı.

İSTESOB: ESNAFIMIZ TARİHTE İLK KEZ BÖYLE BİR DESTEK ALACAK

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, çok sevinçli olduklarını belirterek, "Ülkemizde ilk kez böyle bir karar alındı ve esnafa doğrudan destek yapılacak." dedi.

Kendilerinin devlete hiçbir zaman yük olmadan bugünlere kadar geldiklerini dile getiren Yılmaz, "Esnaf büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Verilen destek sıkıntılarımıza bir nebze de olsa çare olacak." diye konuştu.

"KİRA STOPAJ DESTEĞİ DE SEKTÖRDE SEVİNÇ YARATTI"

Yılmaz, kira yardımı ve hibe desteğinin özellikle küçük esnaf için büyük önem arz ettiğini kaydederek, kira stopaj desteğinin de sektörde sevinçle karşılandığını belirtti.