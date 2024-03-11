Deutsche Bank, Merkez Bankası'ndan 500 baz puanlık artış bekliyor Uluslararası kuruluşlar, şubat ayı enflasyonunun beklentilerden yüksek gelmesi ile birlikte TCMB'nin faiz politikasını değiştirmesini bekliyor.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi 45 baz puana çıkardıktan sonra yıl ortasına kadar faizi sabit bırakarak, yıl sonuna kadar da düşürmesi beklentisi taşınıyordu.

Ancak şubatta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 67,07, aylık yüzde 4,53 artınca faizin artmaya devam edeceği yorumları gelmeye başladı.

Almanya'nın en büyük markası Deutsche Bank, Türkiye'de enflasyon dinamiklerindeki kötüleşme nedeniyle politika faizi tahminini revize etti.

"Mart ayındaki toplantıda 500 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüksek"

Banka, Mart ayındaki toplantıda 500 baz puanlık faiz artışının "yüksek ihtimal" olduğunu ve faizin yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkabileceğini söyledi.

Analistler, şu ifadeyi kullandı: