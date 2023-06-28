Dev bir kuruluş daha işten çıkartma kararı aldı Avrupa'da teknoloji ve otomotiv firmalarının aldığı işten çıkartma kararlarına ABD'de Ford da katıldı.

AA ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor'un, işten çıkarmalara giderek, ABD ve Kanada'da çalışan sayısını azaltacağı duyuruldu. Marka'dan yapılan açıklamada, büyüme ve değer yaratmaya yönelik Ford+ planının gerçekleştirilmesinin; kaliteyi artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, önceliklere yatırım yapmayı ve ihtiyaç duyulan yeteneklere uyacak şekilde personel ayarlamayı içerdiği belirtildi. Mühendisler etkilenecek Bu kapsamda yapılacak işten çıkarmaların, öncelikle ABD ve Kanada'daki mühendislik birimlerindeki ekip üyelerini etkilediği bildirildi. Kıdem tazminatı Açıklamada, işten çıkarmalardan etkilenenlere kıdem tazminatı, yan haklar ve yeni kariyer fırsatları bulmaları için önemli yardım sunulacağı ifade edildi. En az 1.000 çalışanın işine son verilecek The Wall Street Journal'ın konuya ilişkin haberinde de şirkette en az 1.000 çalışanın işine son verileceği aktarıldı. Daha önceki işten çıkartma süreci Ford, geçen yıl, çoğunluğu Kuzey Amerika'da olmak üzere küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurmuştu. Şirket, şubatta da küresel otomotiv sektörünün elektrikli araçlara yönelmesinin etkisiyle Avrupa genelinde yaklaşık 3 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını bildirmişti.