Dev bir kuruluş daha işten çıkartma kararı aldı
AA

ABD'li otomobil üreticisi Motor'un, işten çıkarmalara giderek, ve Kanada'da çalışan sayısını azaltacağı duyuruldu.

Marka'dan yapılan açıklamada, büyüme ve değer yaratmaya yönelik Ford+ planının gerçekleştirilmesinin; kaliteyi artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, önceliklere yatırım yapmayı ve ihtiyaç duyulan yeteneklere uyacak şekilde personel ayarlamayı içerdiği belirtildi.

Mühendisler etkilenecek

Bu kapsamda yapılacak işten çıkarmaların, öncelikle ABD ve Kanada'daki mühendislik birimlerindeki ekip üyelerini etkilediği bildirildi.

Kıdem tazminatı

Açıklamada, işten çıkarmalardan etkilenenlere kıdem tazminatı, yan haklar ve yeni kariyer fırsatları bulmaları için önemli yardım sunulacağı ifade edildi.

En az 1.000 çalışanın işine son verilecek

The Wall Street Journal'ın konuya ilişkin haberinde de şirkette en az 1.000 çalışanın işine son verileceği aktarıldı.

Dev bir kuruluş daha işten çıkartma kararı aldı

Daha önceki işten çıkartma süreci

Ford, geçen yıl, çoğunluğu Kuzey Amerika'da olmak üzere küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.

Şirket, şubatta da küresel otomotiv sektörünün elektrikli araçlara yönelmesinin etkisiyle Avrupa genelinde yaklaşık 3 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını bildirmişti.