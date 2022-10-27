Dev konteyner gemisi 'MSC Reef' Tekirdağ'da demirledi

Dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alan "MSC Reef", Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Asyaport Limanı'na geldi.

Lojistik sektörüne güçlü destek veren devasa deniz araçlarından MSC Reef, Türkiye'de.

Görenlerin tekrar baktığı 398 metre uzunluğa, 59 metre genişliğe ve 19 bin TEU taşıma kapasitesine sahip gemi, Asyaport Limanı'na yanaştı.

MSC'nin Tiger Servisi'nde hizmet veren "MSC Reef", taşımacılık sektörüne önemli katkılar sunuyor.

İş insanları gemiyi gezdi

MSC tarafından Asyaport Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlayan beyaz eşya, seramik, maden, otomotiv, gıda ve plastik gibi sektörlerin lider firma yetkilileri, limanı ve "MSC Reef" gemisini gezdi.

AA'nın haberine göre iş insanlarının gezisi sırasında firma yetkilileri, gemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve gemi kaptanına plaket verdi.