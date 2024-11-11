Devlet destekli ticari alacak sigortası sisteminde düzenlene

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KOBİ'ler için özel tasarlanan ve Özel Riskler Yönetim Merkezince yürütülen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi, geliştirmeye devam ediliyor.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nin işleyişini belirleyen tebliğde düzenlenemeye gidildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nin tarife ve talimatları ile çalışma usul ve esaslarına dair tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliği, Resmi Gazete'nin 9 Kasım tarihli sayısında yayınlandı.

DOĞAL AFET EK TEMİNAT DAHİL EDİLECEK

Düzenlemeye ilişkin olarak SEDDK'dan aktarılan bilgi notunda, sistem kapsamında sunulan DDAS-Ticari ve DDAS-Finansman ürünlerine doğal afet ek teminatı dahil edilebilmesi imkanı getirildiği kaydedildi.