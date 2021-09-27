Devrim niteliğinde değişikliğe neden olacak ek gösterge yolda

TBMM mesaisine başlanınca görüşülecek konulardan biri de ek gösterge. Zamlardan sonra memurların gözü şimdi 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalara çevrildi.

Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge zammıyla ilgili çalışmalar, toplu iş sözleşmesi sürecinde söz verildiği üzere başlatılmıştı. Meclis'te görüşülmesi beklenen en önemli konuların başında "ek gösterge" geliyor.

UNVANLAR ARASINDAKİ GÖSTERGE DENGESİZLİĞİ BİTECEK

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları; unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Hazırlanacak yasa taslağı ile devreye girecek sistem, unvanlar arasındaki gösterge dengesizliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

EK GÖSTERGE ÖNCE POLİS, HEMŞİRE, DİN GÖREVLİLERİ VE ÖĞRETMENLER İÇİN GÜNDEME GELMİŞTİ

3600 ek gösterge, önce zor şartlarda çalışan 2 milyona yakın polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmişti. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi planlandı.

ŞİMDİ TÜM UNVANLARI KAPSAYACAK

Çalışmalar, 657 sayılı devlet memurları yasasının ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirmeye alınarak, tüm memurları kapsayacak şekilde genişlediğinde kapsamlı bir hesaplama ile gerçekleşecek.

KURUMLAR KANUN ÜZERİNDE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Cumhurbaşkanlığı bürokratlarının ortak çalışmalar yapacağı dillendiriliyor.

3600 EK GÖSTERGE MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK

Söz konusu kapsamlı çalışma sonrasında hazırlanacak kanun taslağı, TBMM'ye gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye girecek.

KİMLERİN BU ARTIŞTAN NASIL YARARLANACAĞI KANUNLA BELİRLENECEK

Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi de ek gösterge artışının kapsamı olacak. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan nasıl yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da kesin olarak belirlenecek.

EMEKLİ MEMUR VE İKRAMİYELERİ KAPSAYACAK EK GÖSTERGE MAAŞLARI DA KAPSAYACAK MI

Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı yoksa sadece emekli olmuş memurları mı etkileyeceği de çalışmanın sonunda netleşecek.

EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK ŞU ANDA EN DÜŞÜK MAAŞI ALANDA YAŞANACAK

Ek ödemenin artırılması en çok, şu anda en az aylık alanlar ve tazminat alacaklara etki edecek.

BEKLENTİ YÜZDE 24 ZAM

Konunu uzmanları, artışın brüt alınan maaşın tabanının yüzde 24’ünü aşamayacağını savunuyor. Maaşın çarpanları ve katsayıları alınan zamda direkt etkili olacak.

KİMİN NE KADAR YARARLANACAĞI MERAK KONUSU

Ek gösterge yasalaştıktan sonra Resmi Gazete’de uygulama tarihi yayınlanacak. Ve o tarihten sonra hangi kademe memurun maaşını ve ikramiyesini nasıl etkileyeceği tam olarak ortaya çıkacak.

BUGÜNDEN YAPILAN HESAPLAR NET TABLOYU ORTAYA KOYAMIYOR

Maaşı etkileyecek unsunlar pek çok etmene göre saptanacağı için net hesaplamanın şimdilik zor olduğu belirtiliyor. Konunun uzmanlarında, o süreçten önce yapılan tüm hesaplamaların tahminlerin ötesine geçemeyeceği görüşü hakim.

EK GÖSTERGE MAAŞLARA EN FAZLA ŞÖYLE YANSIYACAK

Ek göstergelerin yüzde 24 zam öngördüğü düşünüldüğünde kesin olmamakla birlikte en fazla maaşlara şöyle yansıyacağı hesaplanıyor:

6. Dönem Toplu Sözleşme maaş artışı sonrasında 2021 Temmuz maaşına göre, sendika üyesi ve bekar bir kamu memurunun zam oranı:

GÖREVİ-ŞU ANDAKİ MAAŞI- ZAMLI MAAŞ

Hizmetli 15/1 - 4 bin 348 lira - 5 bin 391,52 lira

Şef 8/1 - 5 bin 508 lira - 6 bin 829,92 lira

Öğretmen-9/1 - 5 bin 872 lira - 7 bin 281,28 lira

Hemşire 1/7 - 6 bin 334 lira - 7 bin 854,16 lira

EK GÖSTERGEDEKİ ARTIŞ MAAŞLARDAN ÇOK EMEKLİ İKRAMİYESİNE ETKİ EDECEK

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapacak. Bunların hesaplanmasında da emekli olunduğu zaman dilimindeki katsayılar devreye girecek.

MAAŞA ETKİSİ UNVAN, HİZMET SINIFI VE DERECELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERECEK

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterecek.

MAAŞI VE İKRAMİYESİ YÜKSEK OLAN UNVANLARDA İYİLEŞTİRME ORANININ DÜŞÜK TUTULMASI BEKLENİYOR

Devlet üst düzey yöneticilerin yüksek olan maaşlarına bazı sınırlama getiriyor. Bu maaşlara yol, yemek gibi ek ödemelerde bir standart yakalayarak, emekli olduktan sonra aldıkları maaşların diğer memurların aldıklarının çok üzerinde olmamasına dikkat ediliyor. Konunun uzmanları, yüksek maaşın da bir sınırı olduğunu söyleyerek, ek göstergede düşük maaşlarda iyileştirme yaşanırken, bu kesimin emekli ikramiye ve maaşlarına diğer unvanlardan daha fazla artış yapılmayacağı görüşünü taşıyor.

EMEKLİ OLMUŞ MEMURLARI DA ETKİLEYECEK Mİ

Ayrıca ek gösterge artışının, sadece mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileyeceği de yine çalışma gündeminde yer alacak.

EMEKLİ AYLIKLARINDA 1.000 LİRA ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Ancak konuşulanlara göre, 3600 ek gösterge hayata geçmiş olduğunda 30 senelik hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 senelik dini yükseköğrenim mezunu imam hatiplerin emekli aylığı 943 lira artmış olacak. Hemşireler ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığı1.063 lira artış yaşayacak, öğretmen ve polisler ile eşitlenmiş olacak.