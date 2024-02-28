Dezenformasyonla Mücadele Merkezi manipülasyonlara yanıt verdi: Ömer Bolat, görevini aralıksız sürdürüyor

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti.” iddiasına açıklık getirerek yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti' iddiası doğru değildir.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat’ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.



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