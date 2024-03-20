Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tapularının teminat olarak gösterildiği iddiasını yalanladı Bazı sosyal medya hesaplarından yayınlanan "Vatandaşların tapularının Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildiği" iddiası yalanlanarak, e-Devlet'te sistemsel bir hata nedeniyle "müşterek" ibaresinin yazdığını ve teknik çalışma başlatıldığı iletti.

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gerçeğe aykırı beyanlara açıklık getiren açıklamalar yayınlıyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu kez de bazı sosyal medya hesaplarından "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği" yönünde iddialar bulunduğu hatırlatıldı.

Merkez, tapuların Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

"Mülkiyet güvencesi ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır"

Sosyal medyada dolaşan iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

Taşınmazlara ilişkin kayıtların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tutulmasına yönelik usul ve esaslar kanun, tüzük ve diğer alt mevzuat hükümleri tarafından net bir şekilde belirlenmiştir. Bu konuda mülkiyet güvencesi ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

"e-Devlet üzerinden sorgulamada sistemsel bir hata nedeniyle 'müşterek' gözüktüğü tespit edildi"

Tapu Müdürlüklerinde de TAKBİS'ten verilen ve Webtapu uygulaması üzerinden de tapu kayıtlarına uygun olarak alınabilen bazı tam hisseli (1/1) tapu kayıtlarının, e-Devlet üzerinden sorgulandığında sistemsel bir hata nedeniyle 'müşterek' olarak gözüktüğü tespit edilmiştir.

"Çalışma başlatıldı"

Bu teknik hatanın düzeltilerek TAKBİS ve Webtapu ile e-Devlet üzerinden ulaşılabilen tapu kayıtlarının yeknesaklığının sağlanması için gereken teknik çalışma başlatılmıştır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)