Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Hafize Gaye Erkan açıklaması Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığına dair açıklama yapıldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı.” iddiasının doğru olmadığı bilgisini paylaştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı.' iddiası doğru değildir.



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