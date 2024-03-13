Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Hafize Gaye Erkan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı.” iddiasının doğru olmadığı bilgisini paylaştı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı.' iddiası doğru değildir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir.
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