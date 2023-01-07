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    Dijital dünya ABD'li şirketlerin elinde

    Bilişim şirketleri küresel kârdan önemli bir pay alırken, dijital dünya Google, Amazon, Meta, Facebook, Apple ve Microsoft'tan oluşan ABD'li firmaların tekelinde.
    • 07.01.2023 - 14:54
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    Dijital dünya ABD'li şirketlerin elinde

    ABD'li Google, Amazon, (Meta) Facebook, Apple ve Microsoft toplamda 2021'de 1,4 trilyon dolarlık satış ve yaklaşık 300 milyar dolar kâr elde etti.

    Güç ve üstünlük tartışmasında "Gafam" olarak tanıtılan bu 5 büyük şirket, son 10 yılda toplam 1.000 civarında şirket satın aldı.

    Finansal olarak devletler kadar büyük ve güçlü olan "5 büyükleri" AB, "geçmişte nadiren olduğu gibi toplum üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olan güçlü aktörler" olarak tanımlıyor.

    Küresel kârı paylaşıyorlar

    Arama motoruyla Google (Türkiye gibi ülkelerde pazar payı yüzde 90'dan fazla), e-ticareti kontrol eden Amazon (birçok ülkede yüzde 50 pazar payına sahip), iPhone'u ile Apple, ofis iletişimine hakim olan Microsoft veya 3 milyar kullanıcısıyla Facebook küresel kârın yüzde 75'ini elde ediyor.

    AA'nın haberine göre, dijital yaşam denetleyicileri kendileriyle sanal reklam ve bulut işinde rekabet ederken, bazı düzenleyici kurumlar, ABD internet devlerini tekeller olarak görerek, "büyük teknoloji sistemik bir risk" haline geldiği uyarısı yapıyor.

    Dijital dünya ABD li şirketlerin elinde #1


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