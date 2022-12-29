Dijital Türk Lirasında ilk ödeme işlemi gerçekleştirildi

Teknoloji ilerlerken ülkelerin dijital paraları da devreye girmeye başladı.

Dijital Türk Lirası, ilk ödeme işleminde başarılı oldu.

Yapılan testler sonucu elde edilen bulgulardan elde edilecek rapor kamuoyu ile paylaşılacak.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında, dijital Türk Lirası ağı üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan duyuruda, dijital Türk Lirası ağı üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilerek, teknoloji paydaşlarıyla yürütülen dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023'ün ilk çeyreğinde devam edileceği bildirildi.

Çalışmanın testleri devam edecek

AA'nın haberine göre, duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023'te seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir.





Hukuki boyutuna yönelik çalışmalar sürer



Dijital Türk Lirası'nın hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 2023 yılı boyunca dijital Türk Lirası'nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir."