Dirençli ortaklıklara öncelik verilmesi mesajıyla ABD-Türkiye İş Forumu düzenlendi Türkiye, ABD'yi ihracat pazarında faklı bir yere koyuyor. İki ülke arasındaki dış ticareti artırmak için de zaman zaman yeni fikirler ve alanlarla bir araya geliniyor.

Kahramanmaraş depreminin ekonomiye etkisinin de dile getirildiği ABD-Türkiye İş Forumu, "Dirençli Ortaklıklara Öncelik Verilmesi" başlığıyla ABD Ticaret Odası'nda düzenlendi.

Katılım yoğun oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin yanı sıra, foruma Türkiye ve ABD'den iş dünyası temsilcileri katıldı.

Hisarcıklıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde 11 ili ve bu şehirlerdeki 14 milyon insanı etkilediğini söyledi.

"Deprem bölgesi Türkiye'nin toplam milli gelirinin yüzde 9'unu karşılıyor"

Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgenin, Türkiye'nin toplam milli gelirinin yüzde 9'unu, ihracatının yüzde 8,5'ini ve tarımsal üretiminin yüzde 14'ünü karşıladığını aktardı.

Bölgedeki ekonomik faaliyetin ve üretimin yaklaşık yüzde 50 düşmesinin beklendiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bu durumun, ekonomik büyüme üzerinde bu yıl doğrudan olumsuz bir etkiye sahip olacağını kaydetti.

"200 bine yakın şirket etkilendi"

Hisarcıklıoğlu, 200 bine yakın şirketin bu felaketten olumsuz etkilendiğini ifade etti.

"200 uluslararası şirket yardımda bulundu"

ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ise Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından yaklaşık 200 uluslararası şirketin, 110 milyon doların üzerinde ayni ve maddi yardımda bulunduğunu hatırlattı.

Mutabakat zaptı

Konuşmaların ardından TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.