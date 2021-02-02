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    Diş fırçası ithalatında korunma önleminin süresi 3 yıl uzatıldı

    Resmi Gazete’de yayınlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek diş fırçası ithalatında karşı alınan korunma önleminin süresi ile ilgili karar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.
    • AA
    • 02.02.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 10:49
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    Diş fırçası ithalatında korunma önleminin süresi 3 yıl uzatıldı

    Üreticilerin artan ithalata karşı korunması amacıyla alınan diş fırçası ithalatında korunma önleminin süresinin 3 yıl uzatılması kararının dışında, diş fırçası ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler devam edecek.

    İTHALATA KARŞI KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI

    Diş fırçasının yerli üreticileri tarafından, söz konusu ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için başvuruda bulunuldu. Ön incelemenin ardından ithalata karşı korunma önlemi soruşturması açıldı.

    EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER NE KADAR OLACAK

    Soruşturma sonucu ilgili ürünün ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemi süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ve ek mali yükümlülüğün birinci yıl adet başına 0,19 dolar, ikinci yıl 0,17 dolar ve üçüncü yıl 0,15 dolar seviyesinde belirlenmesine karar verildi.

    ALINAN KARAR İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ MEVZUATI KAPSAMINDA

    Türkiye'de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan ve istihdam yaratan yerli üreticilerin artan ithalata karşı korunması amacıyla İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı kapsamında korunma önlemi uygulanabiliyor ve gerekli görüldüğü takdirde korunma önleminin süresi uzatılabiliyor.

    Diş fırçası ithalatında korunma önleminin süresi 3 yıl uzatıldı #1

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