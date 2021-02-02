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- Diş fırçası ithalatında korunma önleminin süresi 3 yıl uzatıldı
Diş fırçası ithalatında korunma önleminin süresi 3 yıl uzatıldı
- AA
- 02.02.2021 - 10:26
- Güncelleme : 02.02.2021 - 10:49
Üreticilerin artan ithalata karşı korunması amacıyla alınan diş fırçası ithalatında korunma önleminin süresinin 3 yıl uzatılması kararının dışında, diş fırçası ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler devam edecek.
İTHALATA KARŞI KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI
Diş fırçasının yerli üreticileri tarafından, söz konusu ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için başvuruda bulunuldu. Ön incelemenin ardından ithalata karşı korunma önlemi soruşturması açıldı.
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER NE KADAR OLACAK
Soruşturma sonucu ilgili ürünün ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemi süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ve ek mali yükümlülüğün birinci yıl adet başına 0,19 dolar, ikinci yıl 0,17 dolar ve üçüncü yıl 0,15 dolar seviyesinde belirlenmesine karar verildi.
ALINAN KARAR İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ MEVZUATI KAPSAMINDA
Türkiye'de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan ve istihdam yaratan yerli üreticilerin artan ithalata karşı korunması amacıyla İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı kapsamında korunma önlemi uygulanabiliyor ve gerekli görüldüğü takdirde korunma önleminin süresi uzatılabiliyor.