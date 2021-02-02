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Diş fırçası ithalatında korunma önleminin süresi 3 yıl uzatıldı

Diş fırçası ithalatında korunma önleminin süresi 3 yıl uzatıldı

Resmi Gazete’de yayınlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek diş fırçası ithalatında karşı alınan korunma önleminin süresi ile ilgili karar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.