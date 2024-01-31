Dış ticaret açığı aralık ayında yüzde 37,8 azaldı TÜİK, 2023 yılı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Dış ticaret açığı aralık ayında yüzde 37, Ocak-Aralık döneminde ise yüzde 3,2 azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 artarak 23 milyar dolar, ithalat %11,0 azalarak 29 milyar 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Aralık ayında %37,8 azaldı

Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %37,8 azalarak 9 milyar 713 milyon dolardan, 6 milyar 39 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Aralık ayında %70,2 iken, 2023 Aralık ayında %79,2'ye yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Aralık döneminde %3,2 azaldı

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %3,2 azalarak 109 milyar 541 milyon dolardan, 105 milyar 997 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık döneminde %69,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde %70,7'ye yükseldi.

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