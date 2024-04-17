Dış ticaret haddi şubat ayında 86,7 oldu TÜİK, Şubat 2024 Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre İhracat birim değer endeksi yüzde 4,3 azaldı, İhracat miktar endeksi yüzde 18,6 arttı

AA

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Şubat ayında 85,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,5 puan artarak 2024 yılı Şubat ayında 86,7 oldu.

Son 9 ayda dış ticaret açığı toplamda 29,4 milyar dolar azaldı

Ticaret Bakanlığı TÜİK'in şubat ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıklamasının ardından ise son 9 Ayda (Mayıs 2023 – Şubat 2024 Arası) yıllıklandırılmış dış ticaret açığı toplamda 29,4 milyar dolar, yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ise toplamda 28,3 milyar dolar azaldığını açıkladı.

İhracat birim değer endeksi yüzde 4,3 azaldı

İhracat birim değer endeksi şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 6,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 18,6 arttı

İhracat miktar endeksi şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 32,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,2 arttı, yakıtlarda yüzde 60,0 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,7 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 5,9 azaldı

İthalat birim değer endeksi şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 3,5 azaldı

İthalat miktar endeksi şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Ocak ayında 116,1 iken 2024 Şubat ayında yüzde 6,3 oranında artarak 123,3 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)