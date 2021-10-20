Dış ticaret vergilerinden 329.6 milyar lira gelir bekleniyor

Dış ticaret işlemlerinden gelecek yıl 329 milyar 600 milyon liralık vergi tahsilatı yapılması bekleniyor.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, tahsil edilen dış ticaret işlemlerinden sağlanan gelirlerin gelecek yıl artış göstermesi öngörülüyor.

Dış ticaret işlemlerinden gelecek yıl elde edilmesi planlanan 329 milyar 600 milyon liralık vergi tahsilatı içinde gümrük vergilerinden bu kapsamda tahsil edilecek tutarın 2021'e göre yüzde 18,4 artışla 2022'de 37 milyar 500 milyon 943 bin liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

RET VE İADELER İLE MAHALLİ İDARE PAYLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Bütçede yer alan vergi tahminlerinde, 2022 yılı ithalat beklentileri ile döviz kurunda meydana gelecek değişimler göz önünde bulundurulurken ret ve iadeler ile mahalli idare payları da dikkate alındı.

ULUSLARARASI TİCARETTEN ALINAN VERGİ GELİRLERİNİN 2022'DE 329.6 MİLYAR LİRA OLMASI HESAPLANIYOR

Uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergi gelirlerinin 2022'de 329 milyar 633 milyon 836 bin lira olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu tutarın, 2023'te 373 milyar 995 milyon 569 bin liraya, 2024 yılında da 425 milyar 472 milyon 576 bin liraya çıkması bekleniyor.

TEKLİFTE YIL SONU TAHMİNLERİ YER ALDI

Bütçe teklifinde, vergi kalemlerinde yıl sonu tahminine de yer verildi. Buna göre, gümrük vergilerinde bu yılın 8 aylık dönemindeki gerçekleşme ve beklentiye göre yapılan yıl sonu tahmini 31 milyar 682 milyon 601 bin lira oldu.

İthalde alınan katma değer vergisinin de 2022'de bu yıla kıyasla yüzde 22,2 artarak 290 milyar 848 milyon 360 bin lira olacağı tahmin edildi.

İthalde alınan katma değer vergisinde bu yıl sonu için yapılan tahmin ise 238 milyar 3 milyon 282 bin lira olarak belirlendi.

2022'deki diğer dış ticaret gelirleri beklentisi ise bu yıla göre yüzde 19,7 artışla 1 milyar 284 milyon 533 bin lira oldu. Bu vergi gelirlerinin 2021 yıl sonunda 1 milyar 72 milyon 684 bin lira olması öngörülüyor.