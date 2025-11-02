DİSK, 2026 yılı asgari ücret talebini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağını açıklamıştı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026 yılı için asgari ücretin en az 45 bin TL olması gerektiğini belirterek hükümete ve işverenlere "gerçek bir toplu pazarlık süreci" çağrısı yaptı.

Asgari ücretin artık ortalama ücret haline geldiğini söyleyen Çerkezoğlu, "Bir evde iki kişi çalışsa bile yoksulluk sınırı olan 92 bin TL’yi aşamıyor." dedi.

Gelir vergisi dilimlerine dikkat çeken Çerkezoğlu, "Gerçek bir toplu pazarlık süreciyle insanca yaşam ücreti belirlenmeli." ifadelerini de sözlerine ekledi.

"BİR İŞÇİNİN AİLESİYLE BİRLİKTE GEÇİNEBİLECEĞİ İNSANİ BİR DÜZEY"

NOW TV canlı yayınına katılan Çerkezoğlu, Türkiye’de asgari ücretin artık ortalama ücret haline geldiğini söyledi. Dört kişilik bir ailenin tüm fertleri çalışsa dahi gelirlerinin yoksulluk sınırını geçemediğini vurgulayan DİSK Başkanı, bu tablonun kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Asgari ücret, işçinin ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği düzeyde belirlenmelidir." dedi.

"2026 ASGARİ ÜCRETİNİN 45 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMASI GEREKİR"

TÜRK-İŞ’in son verilerine göre yoksulluk sınırının 92 bin 547 TL olduğunu hatırlatan Çerkezoğlu, "Bir evde iki kişi çalıştığında bile bu rakam aşılmıyor. Bu nedenle 2026 asgari ücretinin 45 bin TL’nin altında olmaması gerekir." dedi.

"VERGİ SİSTEMİ ÇALIŞANI CEZALANDIRIYOR"

Çerkezoğlu, gelir vergisi dilimlerinin enflasyona göre güncellenmemesini eleştirerek, "Yılın başında aynı maaşı alan bir çalışan, yıl sonunda yüksek vergi dilimine giriyor ve maaşı eriyor. Bu sistem çalışanı cezalandırıyor." dedi. Vergi adaletine dikkat çeken Çerkezoğlu, "Az kazanan az, çok kazanan çok vergi vermeli." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE VE İŞVERENLERE ÇAĞRI

Çerkezoğlu, hem hükümete hem işveren kesimine seslenerek, "Asgari ücret belirleme süreci göstermelik olmaktan çıkmalı, gerçek bir toplu pazarlık mekanizması kurulmalıdır." dedi.

"ASGARİ ÜCRET DEĞER KAYBETTİ"

Geçtiğimiz günlerde Mersin’de düzenlenen DİSK Çukurova Bölge Temsilciler Kurulu toplantısında da konuşan Çerkezoğlu, 2025 yılının başında 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretin dokuz ayda 5 bin 621 lira değer kaybettiğini belirterek, “Bugün asgari ücret fiilen 16 bin lira seviyelerine geriledi.” açıklamasında bulunmuştu.

"YÜZDE 30'LUK ZAM YETERSİZ KALDI"

Çerkezoğlu, yılın başında belirlenen yüzde 30’luk zam oranının resmi enflasyon karşısında bile yetersiz kaldığını vurgulayarak, “Bugün Türkiye’de milyonlarca çalışan, asgari ücret ve diğer ücretlerle açlık sınırının altında yaşamaya zorlanıyor.” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret görüşmelerinde. Hükümet, işçi ve işveren tarafı görüşmelere aralık ayında başlayacak. Yeni ücret 31 Aralık'a kadar belli olacak.

Görüşmeler aralık ayında başlayacak. 15 kişilik asgari ücret tespit komisyonu yeni ücreti belirleyecek.

KARARLAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINACAK

Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Komisyon kararları oy çokluğuyla alacak.

Asgari ücret belirlenirken birçok veri hesaba katılacak.

Ücret; kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemleri de etkileyecek.

7 MİLYON ÇALIŞANI ETKİLEYECEK

Asgari ücrete yapılacak artış, yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek.

Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlükte olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş.

Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete yapılacak olası zamlar ve zam kriterleri dikkate alındığında 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret senaryoları şöyle şekilleniyor:

ZAM ORANI / BELİRLEME KRİTERİ / OLASI 2026 ASGARİ ÜCRETİ

Yüzde 16 / Orta Vadeli Plan 2026 Revize Enflasyon Hedefi / 25 bin 641 lira

Yüzde 22,5 / Gerçekleşen ve Hedef enflasyon ortalaması / 27 bin 77 lira

Yüzde 28,5 / Orta Vadeli Plan 2025 Revize Enflasyon Hedefi / 28 bin 404 lira

Yüzde 30 / Hedef Enflasyon + Refah payı / 28 bin 735 lira

Yüzde 34 / Gerçekleşen Enflasyon+ yüzde 5 Refah Payı / 29 bin 619 lira

Yüzde 40 / Gerçekleşen Enflasyon+ yüzde 11 Refah Payı / 30 bin 946 lira

Uzmanlar, 2026 asgari ücret zammının yüzde 30’u geçmeyeceği görüşünde birleşirken, JP Morgan yüzde 20, Morgan Stanley ise yüzde 20-25 aralığında artış öngörüyor.