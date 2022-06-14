DİSK, asgari ücrete yılda dört kez zam talep etti

DİSK, asgari ücrete yılda dört kez zam talep etti

Günümüzde yılda bir kez kararlaştırılan asgari ücret rakamını için, artan enflasyon ile alım gücünün düşmesi gerekçesiyle DİSK'ten yılda dört kez zam talebi geldi.

İşverenin bir işçiye bir aylık çalışması karşılığı en az vermesi gererek asgari ücret rakamı oluşturulan komisyon ve yapılan toplantılardan sonra yılda bir kez kararlaştırılıyor.

Bu yıl artan enflasyonla alım gücünün düşmesi nedeniyle Hükümet temmuz ayı için asgari ücret ara zam teklifi sundu. Asgari ücretin artırılması ile ilgili açıklama yapan ve çalışmaların başladığını belirten siyasilerden sonra işçiyi temsil eden sendikalar da konu ile ilgili tekliflerini dile getirmeye başladı.

DİSK, asgari ücrete yılda dört kez zam talep etti

Bu yıl artan enflasyon nedeni ile yıl bitmeden güncellenmesi gündeme gelen asgari ücret için Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) da yılda 4 kez zam talebinde bulundu.

Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını talep eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini söyledi.

"Zamlar dursun, ücretler artırılsın"

Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen DİSK üyelerinden oluşan grup adına açıklama yapan Çerkezoğlu, zamların durdurulmasını ve ücretlerin artırılmasını istediklerini söyledi.

"4 kez zam yapılmalı"

AA'nın haberine göre, enflasyon nedeniyle maaşların azaldığını, bu yüzden asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını talep ettiklerini anlatan Çerkezoğlu, asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini ifade etti.

"Taşeron işçilik kaldırılsın"

Çerkezoğlu, taşeron işçiliğin de kaldırılmasını ve işçilerin kadrolu olması gerektiğini belirtti.