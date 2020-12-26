Diyarbakır, Lice'de çiftçiler, alternatif tarım ürünleriyle tanışıyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çiftçiler, aldıkları eğitimlerin ardından kendilerine tahsis edilecek tarlalarda yetiştirecekleri farklı tarım ürünleriyle verimi ve kazancını artıracak.

Türkiye'nin her köşesinden tarımla ilgili yeni girişimlerin haberleri geliyor.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Lice Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından "Güçlü tarım, güçlü ekonomi" sloganıyla ilçede Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında tıbbi aromatik bitkiler, sert kabuklu meyvelerden fıstık, badem ve ceviz ile çilek yetiştiriciliğinin yapılacağı 35 dekarlık alanda Ar-Ge çalışması başlatıldı.

İLK ETAPTA 16 KURSİYER EĞİTİLECEK

Alanda Ar-Ge çalışmalarının dışında Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 16 kursiyere bu tarım ürünleri konusunda teorik ve pratik eğitimler verilecek.

Eğitimlerle, çiftçilerin küçük alanlarda modern tarım teknikleriyle yetiştirecekleri ürünlerden yüksek kazanç sağlamaları amaçlanırken tarlası olmayan kursiyerlere de faaliyet yürütecekleri alanlar tahsis edilerek ekonomik anlamda geçim kaynağına kavuşmaları sağlanacak.

"KIT ARAZİLERİN ÇİFTÇİLERİMİZE DAHA ÇOK GELİR ELDE ETMESİNİN YOLUNU AÇACAĞIZ"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Bakkal, çalışmayla çiftçilere alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi yönünde eğitim vereceklerini belirterek, bu ürünlerin ilçede yaygınlaştırılmasını ve ileriki dönemde de ekonomik anlamda katkı sunmasını amaçladıklarını aktardı.

FİDAN VE PAZARLAMA DESTEĞİ SAĞLANACAK

Herkesin kendi arazisine uygun ürünleri üretebilmesine yoğunlaşacaklarını ifade eden Bakkal, "Kursiyerlerimize bu ürünlerin yetiştiriciliğini, bakımını öğreteceğiz. Daha sonra bu kursiyerlerimize alanlar sağlayacağız. Akabinde bu kişilere tohum ve fidan desteği sağlanacak. Bunlardan sonra ileriki süreçte ürünler ortaya çıktıktan sonra da pazarlama desteği sağlanacak." diye konuştu.