Diyarbakır Token ön satışa başladı

Atağa geçen kripto para piyasasında bir hamle de DIYAR Token'den geldi.

Bitcoin'in dün 67 bin seviyesine gelerek rekor kırmasının ardından kripto piyasası hareketlendi.

Diyarbakır Token'in (DIYAR) ön satışa başladığı duyuruldu.

Bugün 13.00’da başlayacak Diyarbakır Token (DIYAR) sınırlı alım seçenekleri sunacağı bildirilen paylaşımla birlikte dikkatler bu para birimine çevrildi.

DIYAR TOKEN ÖN SATIŞLA YATIRIMCI İLE BULUŞACAK

Türkiye'de Fan Token projeleri ile piyasaya adım atan kulüplere Diyarbekirspor da eklendi. Kripto para piyasasında hacmi 500 milyon doları bulan Fan tokenlar, kulüplere sağladıkları gelirin yanı sıra taraftarlarıyla takım arasında sinerjiyi artırıyor ve bir kazanç sistemi oluşturuyor.

Kulübün kripto para işlemleri bundan sonra kripto para piyasasında Bitexen üzerinden gerçekleşiyor.