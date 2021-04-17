Diyarbakır’da tatlıcıların koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında tatlı üretim ve servis mesaisi hız kesmiyor.

Türkiye genelinde kısıtlamanın dışında tutulan tatlıcılar, evden çıkamayan vatandaşların taleplerini aldıkları siparişleri paket olarak evlerine kadar teslim ediyor ve böylelikle Ramazan sofralarını zenginleştirip, şenlendiriyor.

Diyarbakır’da 30 yılı aşkındır tatlı sektöründe bulunan bir işletme, Ramazan ayında vatandaşların taleplerini karşılamak için kolları sıvadı.

“SAHURA KADAR PAKET SERVİSİMİZ DEVAM EDİYOR”

İşletmenin Genel Müdürü Ömer Elaldı, pastanelerinden her çeşit tatlıyı çıkarmaya devam ettiklerini belirterek, “Şuanda şubelerimizde bir yoğunluk oluşmuştur. Pandemiden dolayı daha önce akşam 21.00’dan sonra paket servisimiz vardı, şuanda hafta içi akşam 19.00’dan sahura kadar ve hafta sonu da sabah 10.00’dan sahura kadar paket servisimiz devam ediyor.

Diyarbakır’da tatlıcıların Ramazan mesaisi aralıksız sürüyor VİDEO

PAKET SERVİSİ OLDUĞU SÜRECE ZARAR ETMEYİZ

Pandeminin biz tatlıcı esnafına ciddi bir zararı yok ve bu sürece kadar zararı olmadı. Bu süreçten sonrada zararı olmayacağını düşünüyoruz. Paket servisimiz devam ettiği için pek bizi etkilemez.” dedi.

“RAMAZAN AYININ VAZGEÇİLMEZİ GÜLLAÇ”

Diyarbakır’ın her köşesindeki evlere servis yaptıklarını belirten Elaldı, “Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tatlımız vardır. Bizler bunu biraz daha zenginleştirdik, soğuk baklava ve soğuk kadayıf olarak kendimizin çıkardığı tatlılarımız bulunmaktadır.” diye konuştu.