Diyarbakır'dan yeni lezzet: Kemikli kebap

Ramazan Bayramı'nda lokantalara akın eden Diyarbakırlıların bir tercihi de "kemikli kebap" oldu.

Tarihinin dışında zengin mutfağı ile öne çıkan Diyarbakır'da ciğer kebabın yanı sıra kemikli kebap da ilgi gören lezzetler arasında bulunuyor.

Kuzunun sadece sırt bölgesindeki kemikli etten yapıldığı için sınırlı sayıda hazırlanabilen kemikli kebap, lezzetini süt ve zeytinyağının da kullanıldığı sosundan alıyor.

Lezzetinin sırrı sosunda

Kebap, süt, tuz ve zeytinyağının da bulunduğu özel hazırlanan sosta bir gün bekletiliyor. Daha sonra baharat kullanılmadan şişlere takılan kemikli et, mangalda yaklaşık 10 dakika pişirilip, servis ediliyor.

"Kemikli kebap öne çıkan lezzetlerden"

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde işletmeci İsmet Evsen, 25 yıldır bu sektörde hizmet verdiklerini belirterek, kemikli kebabın öne çıkan lezzetlerden olduğunu söyledi.

"Kuzu eti kullanmak durumundayız"

AA'nın haberine göre, kemikli kebabın hayvanın sırt bölgesindeki etten hazırlandığını ifade eden Evsen, "Hayvanın sırt bölgesinden çıktığı için sayılı şekilde geliyor. Sınırlı geldiği için biz de sınırlı yapıyoruz. Kuzu eti kullanmak durumundayız. Kuzu eti olmadığında et sertleşiyor. Güzel bir kemikli yemek istiyorsanız kuzu eti olmasına da dikkat etmeniz gerekiyor." dedi.

"Müdavimleri çok"

Evsen, günlük hazırladıkları etlerin aynı gün içerisinde tüketildiğini dile getirerek, "Buraya gelmeden önce arayanlar var. Şehir dışından gelecek olanlar arıyor, sipariş veriyor. Müdavimleri çok. O nedenle talebe yetişmek biraz zor oluyor." diye konuştu.