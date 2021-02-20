Diyarbakırlı kadınlar 'amigurumi' tekniği ile ürettikleri oyuncaklarla İngiltere'ye açıldı

Diyarbakır'da çocuklarını etkinliğe götüren anneler, onları beklerken girişim kurdu. Önce kendi çocukları için "amigurumi" tekniği ile oyuncak yapmaya başlayan annelerin ihracatta yolu açık.

Diyarbakırlı anneler çocuklarını edebiyat, felsefe ve sanatsal etkinlikler öğrenmeleri için Önce Çocuklar Derneğine göndermeye başladı. Derneğe çocukları ile birlikte gelen anneler buradaki boş zamanlarını değerlendirmek için bir kolektif kurdu. Nefel kolektif isimli oluşumla sayıları 60'a ulaşan kadınlar, amigurumi tekniğiyle oyuncaklar üretmeye başladı. Kadınların ürettiği oyuncaklar da İngiltere'ye satılmaya başlandı.

"PANDEMİYLE SÜRECİ FIRSATA ÇEVİRMEYE ÇALIŞTIK"

Önce Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cevahir Sadak Düzgün, annelerinin etkinlik sırasında çocukları beklediğini belirterek “Bu süreçte kadınların bizden bir talebi oldu. Kendilerine bir atölye açmamızı istediler. Bu da çocuk dostu, doğal oyuncak atölyesi önerisiydi. Biz pandemi öncesinde birkaç hafta bu fırsatı verdik. Hep beraber bir doğal oyuncak yapım atölyesi gerçekleştirdik. Bu süreci bir fırsata çevirmeye çalıştık. Evde uzun geçen süreleri grubu daha dinamik tutup, hatta daha da güçlendirme çabamızla birlikte bu bir kolektife dönüştü. Nefel kadın kolektifine dönüştü. 7-8 kadınla başlayan atölyede, şu an da 60 kadınımız var.

AMİGURAMİ İP VE TIĞ İLE ÖRME TEKNİĞİ

Oyuncaklarımız amigurami denilen bir teknikle üretiliyor. İp ve tığ ile örme tekniğiyle yapılıyor. Çocuklara zararlı maddelerden sakınarak, doğal, iplikle örülmüş güvenlikli gözlerle yapılan oyuncaklar üretiyoruz." dedi.

"HEDEFİMİZ SADECE AVRUPA DEĞİL, BÜTÜN DÜNYA"

Örülen ürünlerin arkadaşlarının aracılığıyla satışa sunulduğunu ifade eden Düzgün, "Bir talep var, henüz kurumsal bir talep değil. Fakat gelecek vaat eden bir ilişkiyle üretiliyor. Her bir oyuncağımızın büyüklüğüne göre üretim süresi değişiyor. Ortalama 5 günde de üretilen bir oyuncak var. 1 günde de üretilen oyuncaklar var. Bu tarz el emeği üretimler genelde piyasası maalesef çok fazla olmuyor. Kolektifin yarısı bu işi daha gönüllü ve büyütmek üzere kurmaya çalışıyor.





AİLE BÜTÇESİNE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORLAR

Yarısına yakında ekonomik olarak kendini güçlendirmek, aile bütçesine katkıda bulunmak için. Şu andaki hedefimiz bütün dünyaya. Sadece Avrupa değil. Çünkü doğal oyuncak arayışı olan, yeni dünya arayışı olan, koronavirüs süreci, herkesi doğala yönlendiren bir tehdit de oldu. Dünyanın buna bir eğilimi, yönelimi olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

“İLK ETAPTA ÇOCUKLARIMIZA OYUNCAK ÖRMEYE BAŞLADIK”

Çalışmaya dahil olan annelerden Arzu Sunar, "Çocuklarımız burada etkinlikleri devam ettirirken bizlerde aktiviteler yapıyorduk. Sonrasında bu amiguramiyi düşündük. Çocuklarımıza oyuncak yapabilir miyiz diye. Ve ilk etapta çocuklarımıza oyuncak örmeye başladık. Daha sonrasında bunu kadınlara bir iş imkanı durumuna getirdik. Şu anda ürünlerimizin satışları yurt dışına da yapılıyor." şeklinde konuştu.