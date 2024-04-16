DMM,Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Şimşek arasında çıktığı söylenen krizi yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında krizin ortaya çıktığı ve krizin küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldüğü haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir mesaj yayınlayarak bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü.” iddiasının doğru olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı DMM'nin konuya dair açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü' iddiası doğru değildir.

"Gerginlik yaşanmamıştır"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.

"OVP ve 12'nci Kalkınma Planı kararlılıkla sürdürülecek"