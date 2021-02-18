DMO, görevde yükselme kriterlerini yeniledi

Devlet Malzeme Ofisi, personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenleyerek, şartlarını ve sınava katılım koşullarını güncelledi.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından hazırlanan "Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

MÜDÜR KADROSUNA ATANABİLMEK İÇİN, 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU OLMA ŞARTI

Buna göre, "şube müdürü" ve "müdür" kadrosuna atanabilmek için, en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olma, merkezi satın alma uzmanı, teknik uzman, teknik şef, şef, uzman veya muhasebeci görevlerinden birinde bulunma ve buralarda en az 3 yıl hizmette çalışmış olma şartları aranacak.

SINAV KURULUNDA, İKİNCİ DERECEYE KADAR YAKINLAR YER ALAMAYACAK

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespiti halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılarak, yerlerine yedek üye veya üyeler görevlendirilecek.

SINAVLARI FARKLI KURUMLAR YAPABİLECEK

Yazılı sınavlar, unvan değişikliği yazılı sınavı hariç DMO Genel Müdürlüğü tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilecek.

FARKLI YÖNETMELİKLER DE YAYINLANDI

Öte yandan, "Devlet Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayınlanarak, kurumun teşkilat yapısı yeniden düzenlendi.