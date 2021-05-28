Doğalgaz ithalatı mart ayında yüzde 47,8 arttı

EPDK Türkiye'nin doğalgaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 artarak 5 milyar 827 milyon metreküpe ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) mart ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 4 milyar 506 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 320 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 140,8 artarken, LNG ithalatı yüzde 36,2 düştü. Böylece doğalgaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 artarak 5 milyar 827 milyon metreküp olarak gerçekleşmiş oldu.

EN FAZLA İTHALAT RUSYA'DAN

Martta en fazla doğalgaz ithalatı 2 milyar 584 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 72 milyon metreküple Azerbaycan, 850 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde Rusya’dan yapılan ithalat yüzde 563 artarken, Azerbaycan ve İran’dan gelen gaz miktarı da sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 52,4 yükseldi.

GAZ SANTRALLERİNİN ARTAN TÜKETİMİ İTHALATI YÜKSELTİYOR

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğalgaz tüketimi de yüzde 42,3 arttı ve 6 milyar 544 milyon metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 248 artışla 1 milyar 366 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 43,3 artarak 2 milyar 832 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi ise yüzde 23,5 artışla 408 milyon 500 bin metreküp oldu.

YERALTI VE LNG STOK MİKTARINDA ARTIŞ

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı ise martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artışla 1 milyar 808 milyon metreküp oldu. Doğalgaz stokunun yüzde 88,5'ini 1 milyar 600 milyon metreküple yeraltı depolama tesisleri, yüzde 11,5’ini ise 208 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu. Bu dönemde yeraltı ve LNG depolama terminallerindeki stok miktarları sırasıyla yüzde 30,7 ve yüzde 78,6 artış gösterdi.