Doğalgaz ithalatımız temmuzda yüzde 4,5 azaldı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak, toplam 3 milyar 109 milyon 89 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun temmuz ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na yayınlandı.

Rapora göre, doğalgaz ithalatının yaklaşık 2 milyar 601 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 508 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

BORU HATLARIYLA VE LNG TESİSLERİ ARACILIĞIYLA YAPILAN İTHALAT AZALDI

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,10 azalırken, LNG ithalatı yüzde 11,2 düştü.

3 MİLYAR 109 MİLYON 89 METREKÜP DOĞALGAZ İTHAL EDİYORUZ

Böylece doğalgaz ithalatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 3 milyar 109 milyon 89 metreküpe geriledi.

EN ÇOK AZERBEYCAN’DAN ALIM YAPTIK

Bu dönemde en fazla doğalgaz alımı yapılan ülke, 1 milyar 93 milyon metreküple Azerbaycan oldu. Azerbaycan'ı 843 milyon metreküple Rusya ve 664 milyon metreküple İran izledi.

Temmuzda Azerbaycan'dan yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 arttı. Rusya'dan ithal edilen gaz miktarı yüzde 28,4 düştü. İran'dan gelen gaz miktarı ise yüzde 9,5 artış gösterdi.

ELEKTRİK SANTRALLERİNDE GAZ TÜKETİMİ UZUN SÜRE SONRA YÜKSELDİ

Doğalgaz tüketimi de söz konusu dönemde yüzde 0,2 geriledi ve 2 milyar 828 milyon 35 bin metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 7,9 artışla 1 milyar 120 milyon metreküpe çıkarken, santrallerdeki gaz tüketimi uzun süre sonra ilk kez artış gösterdi.

DOĞALGAZ KULLANIMI KONUTLARDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Temmuzda konutlardaki tüketim yüzde 6,5 artışla 236 milyon metreküpe yükseldi.

Bu dönemde, organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi yüzde 3,4 azalışla 282 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ STOK MİKTARI YÜZDE 6,8 DÜŞTÜ

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğalgaz stok miktarı yüzde 6,8 düşüşle 2 milyar 128 milyon 59 bin metreküp oldu.