Doğalgaz talebi 2050'de 6 trilyon metreküpe ulaşacak

Nüfus artışı, çevresel kaygılar ve doğalgaza erişimin kolaylaşması gibi etkenler, dünyada doğalgaz talebinin artacağını düşündürüyor.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF), doğalgazın gelecekteki kullanımı ile ilgili bir rapor yayınladı.

GECF'in raporunda, dünyada artan nüfus ve temiz enerji kaynaklarına yönelim nedeniyle küresel doğalgaz talebinin 2050 itibarıyla yüzde 50 artışla 5 trilyon 920 milyar metreküpe ulaşacağı tahmin ediliyor.

DOĞALGAZ TİCARETİNİN PAYI ARTACAK

Bu kapsamda, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin toplam gaz ticaretindeki payının da 2050 itibarıyla yüzde 56 olacağı tahmin ediliyor.

Çin, Avustralya, Hindistan, ABD, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra Afrika, Avrasya ve Orta Doğu ülkelerinde doğalgaz üretiminin artması bekleniyor. Avrupa'da 2019'da 200 milyar metreküp olan doğalgaz üretiminin ise 2050 itibarıyla 70 milyar metreküpe düşeceği öngörülüyor.

2050'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ PAYI ARTACAK

Doğalgazın birçok ülke tarafından temiz bir alternatif yakıt olması nedeniyle tercih edileceği belirtilen rapora göre, 2019'da yüzde 2 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2050'de yüzde 10'a yükselecek.

Dünyada artan nüfus ve temiz enerji kaynaklarına yönelim nedeniyle küresel doğalgaz talebi, 2050 itibarıyla yüzde 50 artışla 5 trilyon 920 milyar metreküpe ulaşacak. Ayrıca, doğalgaz piyasası bölgesellikten çıkarak ülkeler arası daha fazla bağlantı kurulacak.