Doğalgazda kasım ayında tarife değişmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda kasım tarifesini duyurdu.

Tarifede değişikliğe gidilmedi.

TARİFE SABİT KALDI

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayınlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda ekimde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kuruluşumuzun doğalgaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.



Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğalgaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.