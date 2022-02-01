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    Doğalgazda santrallere yüzde 14 zam

    Doğalgazda, şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 zam yapıldı.
    • AA
    • 01.02.2022 - 01:39
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    Doğalgazda santrallere yüzde 14 zam

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

    KONUT VE SANAYİYE ZAM YOK

    Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.

    SANTRALLERE YÜZDE 14 ZAM

    Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 6 bin 300 liraya çıktı.

    Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

    Doğalgazda santrallere yüzde 14 zam #1


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