Doge son 7 günde yüzde 123 arttı

Haber Merkezi

Donald Trump'ın ABD'nin 47'nci başkanı olarak seçilmesinden sonra kripto paralar yükselişe geçti.

Trump'ın kripto yanlısı politikalar izlemesi beklendiği ve seçim belirsizliği geçtiği için yaşanan bu yükselişte, Dogecoin'in (Doge) değeri yüzde 123 arttı.

Doge şu sıralarda 0,3638 dolardan işlem görüyor.



ELON MUSK İLE BAĞLANTISI

Dogecoin, Trump'ın seçimlerdeki destekçisi Elon Musk ile ilişkilendiriliyor.

DOGE'NİN PİYASA DEĞERİ

En büyük 10 kripto para dikkate alındığında son 7 günde Doge'nin piyasa değeri yüzde 123,20 artarak 53,4 milyar dolara yükseldi.

DOGECOIN ÜÇ YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Alternatif bir kripto para birimi olan Dogecoin ise üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin'in değeri 89.929,6 dolara karan yükseldi.

ETHEREUM

İkinci büyük kripto para Ethereum da son 24 saatte 3 bin 130-3 bin 390 dolar aralığında işlem görüyor.