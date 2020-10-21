Doğu Afrika ülkeleri, koronavirüste azalan turizmi canlandırmak için karar aldı

Doğu Afrika İş Konseyi'nin hazırladığı son rapora göre, turizm sektöründe salgından ötürü nakit akışında yüzde 92'lik daralma yaşandı. Şimdi bölge, bu zararı telafi etmenin yollarını arıyor.

Doğu Afrika'da topluluk ülkelerinin gayri safi milli hasılalarının yüzde 8,1'ini turizm sektörü oluşturuyor. Bölgede, koronavirüs salgınından sonra bu sektördeki nakit akışında yüzde 92'lik daralma oldu.

"TÜM BÖLGE, TEK BİR TURİZM NOKTASI GİBİ PAZARLANACAK"

Doğu Afrika Topluluğu'ndaki (EAC) turizm şirketleri, koronavirüsten etkilenen sektörü canlandırmak için tüm bölgeyi tek bir turizm noktası olarak pazarlama kararı aldı.

Doğu Afrika Turizm Platformu (EATP) Başkanı Fred Odek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şirketlerin, topluluğa üye ülkeler içerisinde uygun fiyatlarla konaklama ve seyahat etme fırsatı sunacak özel paketler hazırlayarak tüm bölgeye ilgi çekmeyi planladığını belirtti.

EAC ÜLKELERİ

1967'de kurulan EAC'nin üyeleri arasında Kenya, Burundi, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda yer alıyor.