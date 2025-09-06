Doğu Karadeniz'de arıcılık tehdit altında

Doğu Karadeniz Bölgesi, zengin çiçek florasına sahip olmasına rağmen, iklim koşulları arıcıların verimli bal üretmesini engelliyor. Trabzon’da yalnızca kestane ve orman gülü balı üretilebiliyor; ancak her iki ürün de çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Bu sıkıntılar, genç kuşağın ilgisizliği ve yaylalardaki betonlaşma gibi çevresel etkilerle birleşince arıcılık her geçen yıl küçülüyor.

TRABZON'DA HASAT DÜŞÜK

Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, bu yılki bal hasadının tatmin edici olmadığını belirterek, “Son on yılın en vasat sezonlarından biri. Çok verimli bir yıl geçmedi” dedi.

ARICILAR, UZAK İLLERE GÖÇ EDİYOR

Doğu Karadeniz’deki doğal çiçek çeşitliliğine rağmen iklim şartları üretimi kısıtlıyor. Aksoy, “Arıcılarımız Zigana Dağı’nı aşarak Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Van gibi illere gidiyor. Trabzon’da sadece orman gülü ve kestane balı üretilebiliyor. Orman gülü balı toksik maddeler içerdiği için yasaklı; kestane balında ise gal arısı çiçeklenmeyi engelleyerek verimi düşürüyor” diye konuştu.

YENİ NESİL, ARICILIĞA SICAK BAKMIYOR

Aksoy, genç kuşağın arıcılığa ilgisinin az olduğunu vurgulayarak, “Arıcılık genellikle ek iş olarak görülüyor. Üye sayımızı artırmakta zorlanıyoruz; yaşlı arıcılar işi bırakıyor. Bazı gençler eğitim alarak arıcılığa başlıyor, ama çoğu arı sokmasından çekiniyor” dedi.

BAL İHRACATI DARBE YEDİ

2012’de bazı ihracat ürünlerinin geri çevrilmesiyle bal ihracatında düşüş yaşandığını hatırlatan Aksoy, NMR cihazının tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle ihracatın artmasını beklediklerini söyledi. Ayrıca Trabzon’daki arıcıların balını Türkiye genelinde pazarlayacak bir sistem kurma çalışmaları yürütüyor.

BETONLAŞMA VE BARAJLAR, ARICILIĞI TEHDİT EDİYOR

Yaylalarda artan betonlaşma ve baraj projelerinin arıcılığı olumsuz etkilediğini ifade eden Aksoy, “Betonlaşma çiçek açacak alanları daraltıyor, barajlar ekolojik dengeyi bozuyor. Bu durum arı sağlığını tehdit ediyor. Geçen yıl ciddi arı kayıpları yaşadık” dedi.