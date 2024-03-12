Doğu Karadeniz'den iki ayda 5,1 milyon dolarlık bal ihracatı Türkiye'den yılın 2 ayında 29 ülkeye bal ihraç edildiği açıklandı. Türkiye'nin 2024'ün Ocak ve Şubat ayında aylık bal ihracatı 5,1 milyon dolara ulaştı.

AA

Küresel iklim değişikliği nedeni ile dünyada bal üretimi aksadığı için Türkiye'nin bal ihracatı daha çok ön plana çıktı.

Doğu Karadeniz için önemli bir ihraç ürünü konumunda olmaya devam ediyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den yapılan bal ihracatı ile ilgili bilgi verdi:

Verilen bilgilere göre, Türkiye'den 2024 yılının ocak-şubat döneminde yapılan bal ihracatı 5 milyon 179 bin 996 dolara ulaştı.

Kalyoncu, ocak-şubat döneminde bal ihracatının 1.256 tona ulaştığını ifade etti.

Kalyoncu, bal ihracatının ilerleyen günlerde artmasını beklediklerini vurgulayarak, sektörün çok daha iyi noktalara geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Kalyoncu, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık'ın en fazla ihracat yapılan 3 ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Bal dış satımımızda 1 milyon 944 bin 149 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. ABD'yi 1 milyon 73 bin 904 dolarla Almanya, 265 bin 531 dolarla Birleşik Krallık takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı Azerbaycan, Kanada, Umman, Malezya, Kuzey Makedonya, Fransa, Venezuela, İsviçre ve Lübnan'a da bal ihraç edildi.

İki ayda 420 bin 268 dolarlık bal ihraç edildi

Balın, Doğu Karadeniz için önemli bir ihraç ürünü olduğuna işaret eden Kalyoncu, bölgeden de ocak-şubat döneminde 420 bin 268 dolarlık bal ihraç edildiğini aktardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)