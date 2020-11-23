Doğu Karadeniz’e su ürünleri ihracatından 44.2 milyon dolar gelir

Doğu Karadeniz'den yılın ocak-ekim döneminde 12 ülkeye 9 bin 915 ton su ürünleri ihraç edilerek 44 milyon 237 bin 460 dolar gelir sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Doğu Karadeniz'den yılın ocak-eylül döneminde 12 ülkeye 9 bin 915 ton su ürünleri satıldı.

MİKTARDA YÜZDE 95, DEĞERDE YÜZDE 52 ARTIŞ

Böylece, Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 95, değerde yüzde 52 arttı.

RUSYA'YA SU ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 105 YÜKSELDİ

Su ürünlerinde Rusya Federasyonu, Vietnam ve Gürcistan en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Bölgeden yılın 10 ayında Rusya'ya 8 bin 12 ton su ürünleri ihraç edilerek 37 milyon 436 bin 72 dolar gelir sağlandı.

Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde yapılan 3 bin 173 tonluk su ürünleri ihracatından 18 milyon 246 bin 528 dolar kazanılmıştı. Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 153, değerde yüzde 105 artış oldu.

GÜRCİSTAN, İHRACATTA RUSYA’DAN SONRA İKİNCİ GELİYOR

Rusya Federasyonu'nu 3 milyon 47 bin 238 dolarla Vietnam ile 1 milyon 585 bin 882 dolarla Gürcistan takip etti.

"YIL SONUNU ÇOK DAHA GÜZEL RAKAMLARLA TAMAMLAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, "Su ürünleri sektöründe yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyorum." dedi.