Dolar, altın fiyatları! Kurda son durum Dolar, 29 lira seviyesinde yatay seyir izlerken bugün 30 lirayı geçerek psikolojik seviyesini aştı. Gram altın ise serbest piyasada 1.962 liradan işlem görüyor.

ensonhaber.com

Bugün ABD'nin enflasyon verisi açıklanacak ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD'de "Yatırım Günleri" toplantısı düzenleyecek.

Enflasyon verisi ve yatırımcı toplantıları piyasanın odağında.

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 29,9245'ten günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,9720 seviyesinden işlem görüyordu.

Günün başlangıcının ardından ise serbest piyasada doların alışı 30,0029 lira, satışı ise 30,0096 lira oldu.

Aynı saatlerde euronun alışı 33,0940 lira, satışı ise 33,10940 lira oldu.

Sterlin ise 38,3993 liradan satılıyor.

Altın fiyatları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit bırakmasının ardından düşüreceği beklentisi piyasaları pozitif etkiliyor. Bu ivme ile ons altın 2 bin 34 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatları, yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

Gram altın ise ons altından aldığı güç ve doların değerlenmesine paralel olarak 1.962 lirada.

İstanbul Kapalıçarşı’da serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 1.962 lira

Çeyrek altın: 3 bin 328 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 556 lira

Tam altın: 13 bin 312 lira

Yarım altın: 6 bin 656 lira

Katılımcı anketine göre beklenti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) katılımcılara yönelik düzenlediği aralık anketinin sonucunda piyasanın 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,6229 olmuştu. Aynı anketin sonuçlarına göre ise 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 38,62'den 39,4590'a yükseldi.