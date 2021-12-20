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    Dolar düştükçe Şirin Payzın'ın morali bozuldu

    Dolar düştükçe Şirin Payzın'ın morali bozuldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz kuruna yönelik açıklamaları sonrası dolar, 18 TL'den 12 TL bandına gerilerken, Halk TV'de Şirin Payzın'ın yaşadığı moral bozukluğu dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 23:59
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalarla piyasaları rahatlattı.

    Bu rahatlama kısa sürede döviz kurlarına da yansıdı. Dolardaki 18TL'den 12 TL'ye süratli düşüş dikkat çekti.

    ŞİRİN PAYZIN'IN MORALİ BOZULDU

    Dolardaki düşüş, Halk TV canlı yayınında yorumlanırken, programın sunucusu Şirin Payzın'ın yaşadığı moral bozukluğu da gözlerden kaçmadı

    Dolar düştükçe Şirin Payzın'ın morali bozuldu - Video

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