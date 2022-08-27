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    Dolar, Euro bugün kaç lira? 27 Ağustos 2022 Cumartesi güncel döviz kuru..

    Piyasaların günlük hareketleri birçok kesim tarafından yakından takip ediliyor.Dolar ve Euro kaç gibi sorular sıklıkla gündeme geliyor.İşte güncel döviz kuru fiyatları..
    • 27.08.2022 - 10:24
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    Dolar, Euro bugün kaç lira? 27 Ağustos 2022 Cumartesi güncel döviz kuru..

    Güncel döviz kuru ekonomistler ve vatandaşlar tarafından günlük olarak merakla takip ediliyor.Dolar ve euronun günlük olarak ne kadar olduğunu takip edenler piyasaların nasıl bir hareket edeceğini merak ediyor.

    Son dönemde yükselişe geçen dolar yatırımcısını mutlu ediyor.Piyasalarda son durum merak konusu oldu.

    Piyasalardaki son durum, birçok kesim tarafından merak ediliyor ve günlük değişimleri yakından takip ediliyor. İşte 27 Ağustos güncel döviz kuru...

    Dolar ne kadar?

    Dolar alış fiyatı: 18,1598 lira

    Dolar satış fiyatı: 18,1699 lira

    Euro ne kadar?

    Euro alış fiyatı: 18,0696 lira

    Euro satış fiyatı: 18,0696 lira


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