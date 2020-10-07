Dolar milyarderlerinin serveti 10.2 trilyon dolarla rekor kırdı

Koronavirüsün dünyada sebep olduğu ekonomik resesyona rağmen "süper zenginler", servetlerini 4’de 1 oranında artırmayı başardı.

Koronavirüs krizinin küresel ekonomilerde belirsizliğini koruduğu ortamda, dolar milyarderlerinin serveti de 4’de 1 oranında artarak, 10 trilyon 200 milyar dolara yükseldi.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS ve çokuluslu danışmanlık şirketi Pricewaterhouse Coopers (PwC), “2020 Servet Raporu”nu yayınladı.

2 BİN 189 KİŞİ DOLAR MİLYARDERİ

2017'de, bir önceki rekorda, milyarderlerin serveti 8 trilyon 9 milyar dolar olarak açıklanmıştı. 2020 Servet Raporu'na göre, Temmuz 2020'nin sonunda dünyanın en zengin 2 bin 189 kişisinin serveti 10 trilyon 200 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

SERVET ARTIŞININ NEDENİ MENKUL KIYMETLER FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Raporda, artışın başlıca nedeni menkul kıymetler fiyatlarındaki yükseliş olarak gösterilirken; söz konusu dönemde dolar milyarderlerinin sayısı da 2 bin 158’den 2 bin 189’a çıktı.

Rapora göre, dolar milyarderlerinin bu yılın nisan-temmuz döneminde servetlerini yüzde 27,5 artırması dikkati çekti.

TEKNOLOJİ, SAĞLIK VE İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ MİLYARDERLERİN SERVETİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 40

Servet raporunda, her sektördeki milyarderlerin nisan- temmuz döneminde servetlerinin çift haneli arttığına yer verilerek, teknoloji, sağlık hizmetleri ve imalat sektörlerindeki milyarderlerin servetlerindeki artışın yüzde 40 civarında olduğu belirtildi.

2018'den, Temmuz 2020'ye kadar, teknoloji milyarderleri servetlerinin yüzde 42,5 artırarak 1 trilyon 8 milyar dolara yükselttiğine yer verilen raporda, sağlık sektöründe faaliyet gösteren milyarderlerin de bu dönemde servetlerini 50,3 artarak yaklaşık 259 milyar dolara çıkardığı ifade edildi.

MİLYARDERİN SERVETİNİN 3'TE 1'İ ABD'DE

Milyarderin servetinin üçte biri ABD'ye ait olurken, bunu Çin ve Almanya izledi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise 119 milyarderin toplam serveti 595 milyar dolar oldu.