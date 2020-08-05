Dolar ve euro yükselişe geçti

Ekonomide hareketli dakikalar yaşanıyor. Dolar 7 liranın üzerine çıktı, euro 8,32 seviyesine geldi. Altın fiyatları da rekor üstüne rekor kırıyor.

Koronavirüs nedeniyle dünya ekonomisinde sürekli dalgalanmalar yaşanıyor.

Piyasalardaki hareketlilik, Türkiye ekonomisinde de etkisini gösterdi.

DOLAR

Dolar uzun süredir test ettiği 7 liranın üzerine çıktı ve 7,02 seviyesini gördü.

EURO

Doların yanı sıra euro da yükseliş trendini devam ettirdi ve 8,30 kuruşa çıktı.

STERLİN

İngiliz sterlini de değerini yükselterek 9,19'a çıktı.

Koronavirüs salgınının ardından düğün yapmayı planlayanlar da endişeli. Öyle ki, altın fiyatları da rekor üstüne rekor kırmaya başladı.

ÇEYREK ALTIN 760 LİRA

Gram altın 460 liraya kadar yükselirken çeyrek altın 760 liradan satışa sunuldu.

Düğün davetiyesi alanlar, organizasyonlara katılırken iki kere düşünmeye başladı.

YARIM GRAM ALTIN SATIŞLARI

Kuyumcularda yarım gram altınlar, en çok satan ürünler arasına girdi.