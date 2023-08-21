Dolar yeni haftaya 27,1660 liradan başladı! 21 Ağustos döviz fiyatları Ekonomi gündeminin çok yoğun olduğu ve rüzgarları tersine çevirecek kararların verileceği yeni bir haftaya girdik. Bu atmosferde dövizin açılış rakamları merak ediliyor.

AA Ekonomi yönetiminin alacağı kararlara odaklanılan yeni haftada dövizin fiyatındaki değişimler de yakından takip edilecek. Cuma günü doların satış fiyatı 27,0990 lira, euronun satış fiyatı ise 29,4600 lira olmuştu. İstanbul serbest piyasada dolar 27,1660 liradan, euro 29,5590 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 27,1640 liradan alınan dolar, 27,1660 liradan satılıyor. Euronun satış fiyatı ise 29,5590 lira 29,5570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5590 lira olarak belirlendi. Sterlin 34,6584 lira Sterlin ise serbest piyasada 34,4854 liradan alınıyor ve 34,6584 liradan satılıyor. KKM kararı Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğleri ile Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gidildi. Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.